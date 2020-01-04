Hastalarından 156 ton kilo aldı

İzmir’in ‘Sihirli Eller’ lakaplı genel cerrahı Doç. Dr. Cemal Kara, binlerce obezite ameliyatıyla hastalarının 156 ton kilo kaybı yaşamalarını sağladı. Kara, “Yurtdışından da obezite ameliyatı için gelen çok hastam var” dedi

İzmir'de 'Sihirli Eller' lakabıyla tanınan ünlü genel cerrah Doç. Dr. Cemal Kara, 4 bine yakın başarılı obezite ameliyatına imza atarken, hastalarının toplamda 156 ton kilo vermesini sağladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu olan Kara, Çiğli Ekol Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışıyor. Alanında 19 uluslararası, 17 ulusal bilimsel çalışması yayınlandı, birçok ödül kazandı ve ödüllü buluşu olan laparoskopik bir cerrahi aletinin de patentini aldı. Kara başarı öyküsünü Yeni Asır'a anlattı:

BÜYÜK TECRÜBESİ VAR

"İleri Laparoskopik Cerrahi, Obezite Cerrahisi ve Onkolojik Cerrahi özel ilgi alanlarım. 4 bine yakın laparoskopik obezite ameliyatı (tüp mide, gastrit bypass) gerçekleştirdim. Bu ameliyatlarla toplamda 156 ton kilo kaybı sağlanmıştır. 8 binden fazla laporoskopik genel cerrahi ameliyatı (fıtık, fistül, safra kesesi, mide kanseri, kolon kanseri, rektum kanseri) ile 15 binden fazla cerrahi ameliyat tecrübesine sahibim. Yurtiçi ve yurtdışında 30'dan fazla genel cerraha eğitim verdim."

EKOL TERCİH EDİLİYOR

"Eskiden tıbbi alanda eğitim için Türkiye'den hekimler başka ülkelere giderken, bizim ülkemizin bu alandaki başarılı ve tecrübeli hekimleri ve Ekol Hastanesi gibi kaliteli hastane sayısının artmasıyla artık yurtdışından ülkemize hekimler ve sağlık profesyonelleri eğitime geliyor.

Ben de pek çok genel cerrahın hastalarında komplikasyon yaşadığında danıştığı isimlerden biriyim. Ekol Hastanesi'nde Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Mehmet Baz çok titiz ve prensipli. Son teknolojik gelişmeleri biz hekimlerin hizmetine sunuyor. Yurtdışından da çok hastamız var. Mehmet Baz ve Figan Baz sağlık turizmini çok önemsiyor. Örnek olarak sanatçımız Yüksel Uz bile Güney Afrika'dan ameliyat olmak için hastanemizi seçiyor. Yurtdışından çok hastam var. Özellikle obezite ameliyatları için geliyorlar."

KOMPLİKASYON ORANI STANDARTLARIN ALTINDA

Dünyada obezite ameliyatlarında komplikasyon oranları yüzde 2-8 arasındayken, Doç. Dr. Cemal Kara kendi obezite ameliyatlarında komplikasyon oranının yüzde 0.2 oranında olduğunu dile getirdi. Kara, obezite ameliyat başarı oranının dünya standartlarının çok üstünde olduğunu belirtti.

FATİH ŞENDİL