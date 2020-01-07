İzmir'de 3 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Ocak Salı İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (7 Ocak Salı) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 3 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? İzmir'de hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 7 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintileri…

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün (07 Ocak Salı) su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 7 Ocak Salı İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ 07 OCAK SALI:

ATAŞEHİR 07.01.2020 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.



KÜÇÜK ÇİĞLİ 07.01.2020 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KONAK SU KESİNTİSİ 07 OCAK SALI:

GÖZTEPE, ÇANKAYA, MİTHATPAŞA 07.01.2020 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ 07 OCAK SALI:

ERTUĞRUL, YOLÜSTÜ, CEVİZALAN, BİRGİ, HACIHASAN, KUTLUBEYLER, GERÇEKLİ, KIŞLA, GERELİ 07.01.2020 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.



GÜNLÜCE 07.01.2020 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.