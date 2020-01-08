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Karabağlar'daki silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı

İzmir Karabağlar'daki silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı

08.01.2020, 13:52

'in Karabağlar ilçesi 'nde 2 Ocak'ta, kalabalık bir grubun otomobile ateş açması sonucu yoldan geçen motosikletli kurye ve başka bir otomobildeki 'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İnönü Caddesi'nde 2 Ocak'ta kalabalık bir grubun otomobile ateş açması sonucu biri tesadüfen yoldan geçen 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri farklı tarihlerde 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, aralarında husumet bulunan iki grup arasında olaydan önce tartışma yaşandığı öğrenildi.

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde 2 Ocak'ta, kalabalık bir grubun otomobile ateş açması sonucu yoldan geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve başka bir otomobildeki Lokman Çakır (40) yaşamını yitirmişti.

AA

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