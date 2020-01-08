İzmir Karabağlar'daki silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde 2 Ocak'ta, kalabalık bir grubun otomobile ateş açması sonucu yoldan geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara ve başka bir otomobildeki Lokman Çakır'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.