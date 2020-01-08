TOKİ İzmir'de hangi ilçelere konut yapacak? 2020 İzmir TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

16 Aralık 2019 Pazartesi günü başlayan TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında binlerce İzmirli, TOKİ'nin İzmir'de hangi ilçelerde konut inşa edeceğini merak ediyor. TOKİ'nin İzmir'de yapacağı konutlarla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşlar 2020 TOKİ 100 bin konut kampanyasına nasıl başvuru yapacağının yanıtını araştırıyor. Peki 2020 İzmir TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İzmir TOKİ konut başvurusu ne zaman son gün? İzmir'de TOKİ konutları için hangi bankaya para yatırmak gerekiyor? İşte 2020 İzmir TOKİ konutlarıyla ilgili detaylar...

16 Aralık 2019 Pazartesi günü başlayan TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında binlerce İzmirli, TOKİ'nin İzmir'de hangi ilçelerde konut inşa edeceğini merak ediyor. TOKİ'nin İzmir'de yapacağı konutlarla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşlar 2020 TOKİ 100 bin konut kampanyasına nasıl başvuru yapacağının yanıtını araştırıyor. Peki 2020 İzmir TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İzmir TOKİ konut başvurusu ne zaman son gün? İzmir'de TOKİ konutları için hangi bankaya para yatırmak gerekiyor? İşte 2020 İzmir TOKİ konutlarıyla ilgili detaylar...