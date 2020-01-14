İzmir'de 3 saatlik su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak Salı İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (14 Ocak Salı) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in Ödemiş ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? İzmir'de hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintileri…

İzmir'de bugün (14 Ocak Salı) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in Ödemiş ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? İzmir'de hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintileri… ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK 14.01.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KÜÇÜKAVULCUK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR