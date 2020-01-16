İzmir'de yangın faciası! Aliağa'da çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir evde çıkan yangında, çöken çatının enkazı altında kalan Merve Kedik hayatını kaybetti. Kedik'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkisinde 2 katlı bir evde henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında, evin 2. katında bulunan 5. sınıf öğrencisi Merve Kedik (11), alevlerin arasında kaldı.