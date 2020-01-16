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'de faciası! Aliağa'da çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'de yangın faciası! Aliağa'da çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü

16.01.2020, 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020,09:58

'in Aliağa ilçesindeki bir evde çıkan yangında, çöken çatının enkazı altında kalan Merve Kedik hayatını kaybetti. Kedik'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkisinde 2 katlı bir evde henüz belirlenmeyen sebepten dolayı çıktı. Yangında, evin 2. katında bulunan 5. sınıf öğrencisi Merve Kedik (11), alevlerin arasında kaldı.

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