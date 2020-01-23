Büşra’nın gözlerı başkasında yaşayacak

İzmir'in Buca ilçesinde, iki ay önce boşandığı eşi Orkun Çevik tarafından sokak ortasında darp edildikten sonra pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Büşra Yabaşkul'un korneaları bağışlandı.

İZMİR'İN Buca ilçesinde, iki ay önce boşandığı eşi Orkun Çevik tarafından sokak ortasında darp edildikten sonra pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Büşra Yabaşkul'un korneaları bağışlandı. Genç kadının annesi Zuhal İnce, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda fenalık geçirirken, zanlının en ağır cezayı almasını istedi. Kızının ölümüne sebep olan Çevik ile evliliklerine hiçbir zaman onay vermediğini belirten acılı anne, "Benin nefesimi kesti. Çocuğumu kopardı benden. Torunum bana annesini sorduğunda ne cevap vereceğim? Gençler, anne ve babalarını dinlesin. Ceza verenler de kendilerini benim yerime koysun" diye konuştu.



BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Büşra Yabaşkul'un 2020'de öldürülen 11. kadın cinayeti olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti. Öte yandan, Orkun Çevik'in annesi Deniz Çevik'in de yılalr önce babası Ferdi Çevik tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eşini öldüren Ferdi Çevik'in cezaevinde olduğu, Orkun Çevik'in de bu nedenle kızına Deniz adını koyduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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