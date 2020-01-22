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'de eski eşi tarafından öldürülen 'un korneaları bağışlandı

İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Büşra Yabaşkul'un korneaları bağışlandı

22.01.2020, 16:02

'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip ardından pompalı tüfekle öldürülen 'un korneaları, ailesi tarafından bağışlandı. Ayakta durmakta güçlük çeken genç kadının annesi 'nin feryadı ise yürekleri yaktı

Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde dün, bir süre önce boşandığı tarafından öldürülen bir çocuk annesi 'un (22) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

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