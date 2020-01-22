İzmir'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip ardından pompalı tüfekle öldürülen Büşra Yabaşkul'un korneaları, ailesi tarafından bağışlandı. Ayakta durmakta güçlük çeken genç kadının annesi Zuhal İnce'nin feryadı ise yürekleri yaktı
Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde dün, bir süre önce boşandığı Orkun Çevik tarafından öldürülen bir çocuk annesi Büşra Yabaşkul'un (22) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Büşra Yabaşkul'un korneaları bağışlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.