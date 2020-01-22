İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Büşra Yabaşkul'un korneaları bağışlandı

İzmir'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip ardından pompalı tüfekle öldürülen Büşra Yabaşkul'un korneaları, ailesi tarafından bağışlandı. Ayakta durmakta güçlük çeken genç kadının annesi Zuhal İnce'nin feryadı ise yürekleri yaktı

Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde dün, bir süre önce boşandığı Orkun Çevik tarafından öldürülen bir çocuk annesi Büşra Yabaşkul'un (22) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN