Gümrükçü’den teşekkür ziyareti

Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e yönelik silahlı saldırıdan sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı makamlarında ziyaret etti.

Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e yönelik silahlı saldırıdan sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı makamlarında ziyaret etti. Gümrükçü, 3 il başkanına bu süreçte verdikleri destek için teşekkür etti. Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Koçer, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Öte yandan geçtiğimiz hafta AK Parti İl Başkanı Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar akşam yemeğinde bir araya gelmiş ve kentin sorunlarını masaya yatırmıştı.