Güçlendirme yerine makyaj!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında hazırlanan raporla depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkan hizmet binasının güçlendirilmesi için bugüne kadar somut hiçbir adım atılmadı. Belediyenin güçlendirme yerine bina girişindeki kolonları rengarenk boyaması ise hem personelin hem de vatandaşların tepkisini çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2006'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve artık personel ile meclis üyelerinin bile "Can güvenliğimiz yok" diye isyan ettiği binasıyla ilgili çok konuşulacak bir adım atıldı. Binanın depreme dayanıksız olduğu yönündeki raporun çıkışının üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen binayı sağlamlaştırmak için adım atmayan Büyükşehir Belediyesi'nin güçlendirme yerine bina girişindeki kolonları çeşitli renklere boyaması şaşkınlık yarattı. Rengarenk boyanan kolonlar görenlerin dikkatini çekerken, "Çürük binayı güçlendireceklerine makyajla göz boyuyorlar" yorumlarına neden oldu.

BİNANIN KAZIKLARI KIRIK

İzmir'de 2006'daki depremlerin ardından Büyükşehir Belediyesi, bin 500 civarında personelin görev yaptığı Konak'taki Belediye Sarayı'nın depreme dayanıklı olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı'nca binanın kolon ve kirişlerinden karot, çekiç örnekleri alındı. Binanın oturduğu zemi ve çevresinin zemin sondaj ve etütleri yapıldı. Kolon ve kirişlerin özel cihazlarla röntgenleri çekildi. Araştırma sonucu binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, temellerinde güçlendirme yapılması gerektiği, binayı taşıyan kazıkların da kırık olduğu tespit edildi. Hazırlanan rapor, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teslim edildi. Ancak binanın güçlendirilmesi için o tarihten bu yana geçen 14 yılda hiçbir adım atılmadı.

PERSONEL BİLE İSYAN ETTİ

Elazığ'da geçtiğimiz ay meydana gelen deprem ile Akhisar'da üst üste meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremler belediye binasının durumunu bir kez daha gündeme getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Belediye olarak depreme hazırız ama İzmir değil" şeklindeki demecinin ardından "Daha belediyenin kendi binası depreme hazır değilken Büyükşehir nasıl depreme hazır oluyor?" şeklinde eleştirilere neden oldu. Bu arada belediye personeli de binanın depreme dayanıksız olması nedeniyle yaşadığı korkuyu Soyer'e verdikleri dilekçeyle ortaya koydu.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Bu arada binada her ay ortalama 10 günlerini geçiren belediye meclis üyelerinden Erhan Çalışkan, verdiği soru önergesinde konuyu gündeme getirdi. Bu gelişmeler yaşanırken Büyükşehir yönetiminin depreme dayanıksız olan binanın kolonlarını boyamaya başlaması şaşkınlık yarattı. Kolonlar birbirinden farklı renklere boyanarak adeta bina makyajlandı. Bu durum, "Çürük binayı güçlendireceklerine makyajla göz boyuyorlar" yorumlarına neden oldu.

"LGBTİ RENKLERİ YAKIŞTIRMASI"



Büyükşehir binasının kolonlarının çeşitli renklere boyanmasına CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş'tan ilginç bir tepki geldi. Karataş, boyamada renklerin kullanılması nedeniyle gökkuşağı renklerini kullanan LGBTİ'ye göndermede bulundu. Karataş, sütunların fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Burası neresi diye sormayın.. Burası... Lunaparka giriş kapısı mı? Yoksa bir panayıra girerken cambazhaneye giden yolun girişi mi...? Gökkuşağı renkleriyle donatılmış... Yol geçen hanı mı? Yoksa LGBTİ'ye geldiğinizin uyarı kapısı mı? Ben söyleyeyim... Burası... İzmir Büyükşehir Belediyesi valiliğe bakan... Personel giriş kapısı..."



KÖKKILINÇ: BİZİM ÇALIŞMAMIZ DEĞİL

Boyama çalışmaları, Büyükşehir Belediye Meclisi bünyesinde kurulan ve yine gökkuşağı renklerinde bir logosu bulunan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında mı yapıldığı sorusunu gündeme getirdi. Yeni Asır'ın görüştüğü Komisyon Başkanı Nilay Kökkılınç, "Bunu hep soruyorlar ama bizimle hiçbir ilgisi yok. Belediye yönetiminin kendisinin yaptığı bir çalışma" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ