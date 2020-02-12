İzmir'de sokakta bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli olduğunu öne sürdüğü kişiyi sokakta bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Pınarbaşı semtindeki cinayetle ilgili olarak yakalanan M.G'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Pınarbaşı'ndaki evinden çalıştığı kağıt fabrikasına gitmek üzere çıkan Kemal Torun (39), sokakta bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan zanlı M.G. (24), ikametinde gözaltına alınmıştı. Zanlının ifadesinde, maktul ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği belirtilmişti.

AA

İzmir'de cinayet dehşeti! İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü