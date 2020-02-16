Herkes Elanur’un peşinde

Başkan Erdoğan’ın telefonla arayarak tebrik ettiği Elanur’a çok sayıda eğitim kurumu burs vermek için yarışa girdi. EKOL Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz da, Elanur’un eğitim hayatı boyunca göz muayeneleri ve gözlüklerini karşılayacaklarını belirtti.

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 10 bine yakın rakibini geride bırakarak birinci olan Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Akıncı'yı okuluna almak için tüm eğitim kurumları adeta birbirleri ile yarışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük Elanur'u Pakistan dönüşünde uçakta aradığı öğrenildi.

BAŞKAN UÇAKTAN ARADI

Başkan Erdoğan'ın, "Seni tebrik ediyorum ve en kısa sürede tanışmak istiyorum. Önümüzdeki hafta İzmir'e geldiğimde seninle görüşeceğiz. Her zaman yanınızdayım" dediği öğrenildi. Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesinde hep öncü olan ve onlara tam destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya şampiyonu olan küçük Elanur Akıncı'yı telefonla arayarak, "Başarından dolayı seni tebrik ediyorum güzel kızım. Bu ay içinde seninle tanışacağız" dediği öğrenildi.

'KIZIMLA GURUR DUYDUM'

Elanur'un Cumhurbaşkanı ile telefonda konuştuğu an çok heyecanlandığını belirten anne Kezban Akıncı da, "Tüm özel eğitim kurumları yüzde yüz bursla okullarına almak istiyor. İzmir dışında İstanbul ve Ankara'dan da çok sayıda kolej yetkilileri aradı. Kızımla gurur duydum. Cumhurbaşkanımızın bu kadar yoğun iş temposunda bile bizi arayarak konuşması bizi ayrıca mutlu etti" diye konuştu. Elanur, Başkan Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak tebrik etmesinin onur verdiğini belirtti ve ekledi: "Desteklerinden ötürü öğretmenim Gülsüm Ceylan'a ve aileme teşekkür ediyorum." İzmir Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış da, "Elanur'a burs vermekten memnuniyet duyarız" dedi.

'ÇOK DESTEK GELDİ'

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise Akıncı'nın başarısını tebrik ederek, "Elanur'a eğitim hayatı boyunca burs vereceğiz. Bazı başarıların toplumumuzda karşılıksız kalmayacağını göstermek amacıyla bu desteği sağlıyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den ve bir çok iş dünyası temsilcisinden Elanur'a çok destek geldiği öğrenildi.





SAĞLIKTA DA DESTEK GELDİ

10 bine yakın rakibini geride bırakarak birinci olan Elanur Akıncı'ya bir destek de sağlık sektöründen geldi. Başarılı öğrenci ile gurur duyduklarını belirten EKOL Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz, "Elanur ülkemizin, İzmir'in gurur kaynağı. Gördüğüm kadarı ile gözlük kullanıyor. Eğitim hayatı boyunca göz muayeneleri ve gözlükleri EKOL Hasteneleri tarafından karşılanacak" 'dedi.

FATİH ŞENDİL