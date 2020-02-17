Anne ile sevgilisi birbirini suçladı

İzmir’de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ı öldüren ve haklarında 36’şar yıl hapis cezası istenen anne Mine Durak (26) ile sevgilisi Serkan Elçetin (38) mahkemede birbirlerini suçladı. Anne Durak, Eymen’i sevgilisinin öldürdüğünü iddia ederken, Elçetin de olayı Durak’ın planladığını öne sürdü.

Eymen Sadık Durak cinayetinde hakim karşısına çıkan anne Mine Durak ile servis şoförü sevgilisi Serkan Elçetin'in ifadeleri kan dondurdu. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Mine Durak, sevgilisi Serkan Elçetin, mağdurlardan anneanne Dilek Ç. ile Zarife Ç. ve taraf avukatları katıldı. Daha önceki ifadesini tekrar eden Mine Durak, oğlunun gömülme planını sevgilisi Serkan Elçetin'in yaptığını, Eymen'in soda içerken kazara öldüğü yönündeki ifadesini de yine sevgilisinin baskısı ile verdiğini öne sürdü. Eymen'in öldükten sonra el ve kollarını da sevgilisinin tehditleri ile bağladığını iddia eden Durak, "Eymen'in vücudundaki morluk ve şişlik yine Serkan'ın dövmesi sonucu olmuştur. Olay günü ikimiz de uyuşturucu madde almıştık. Çeşme'ye gezmek için gitmiştik. Dönüşte yolda tuvalet molası verdik. Ben araçtan inmeden önce Eymen kafasını vurduğu için ağlıyordu. Geri döndüğümde hareketsizdi, nefes almıyordu" dedi ve beraatini istedi.

CESEDİYLE SERVİSE ÇIKMIŞ

Eşcinsel olduğunu ve Eymen'i araçta saklamak için evden valizi Mine Durak'ın getirdiğini iddia eden Serkan Elçetin ise, "Kendisi olaydan bir gün önce çocuğa yemek yedirmiyordu, ben yedirdim. Olayda, yol kenarında durduk ve aşağı indiler. 3-4 dakika sonra çocuk kucağında baygın şekilde geldi. Aracın içine koyduğunda yaşamıyordu. Gömülme işini Mine yaptı. Eymen bagajın içindeki yanımdaydı" diye konuştu.



Serkan Elçetin

'GÜLÜŞÜNÜ ÇALDILAR'

Dilek Ç. ile görümcesi Zarif Ç'nin avukatları Ferhat Gebeş ile Umur Yıldırım, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, "Eymen'in gülüşünü çalanlardan adalet önünde hesap soracağız" dediler. Mahkeme, Durak'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Mine Durak



'BİLSEYDİM HİÇ VERMEZDİM'

Anneanne Dilek Ç. torunu Eymen'i kızının sevgilisi ile birlikte gelip Eskişehir'deki evinden aldığını belirterek, "Bir süre görümcem Zarife Ç. baktı. Sonra Eymen'i kızım Mine'nin buradan aldığını öğrendim. Böyle olacağını bilseydim Eymen'i hiç vermezdim" dedi. Sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Ç. ise, eşiyle birlikteyken minik Eymen'i bir gün S.D. ile bahçede gördüğünü aktararak, "Eymen'in gözü şişti, hatta eşim 'Senin gözüne ne oldu?' dedi. O da, 'Annem ben durmuyorum diye kaldırıp yere attı' yanıtını verdi. Serkan ile Mine 2 yıldır birlikte yaşıyordu" diye konuştu.

METİN BURMALI