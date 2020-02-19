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'de hareketli gece! 11 katlı bina boşaltıldı

İzmir'de hareketli gece! 11 katlı bina boşaltıldı

19.02.2020, 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020,09:57

’in Buca ilçesinde bulunan 11 katlı binanın 3’üncü katında çıktı. Yangında, aynı aileden 4 kişi ve binada yaşayan komşularda olmak üzere toplam 10 kişi dumandan etkilendi.

'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 10 kişi dumandan etkilenirken, 11 katlı bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bir sitenin 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi İsmail Dağtekin, kendisini güçlükle dışarı atıp komşularından yardım istedi. Yangında içeride mahsur kalan çocuklar Azize ve Sıla ile anne Hafize Dağtekin komşuları tarafından evden çıkarıldı.

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