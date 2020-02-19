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'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 19 Şubat Çarşamba

19.02.2020, 10:25

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki su kesintisinin İzmir'in hangi ilçeleri etkilenecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir su kesintisi detayları...

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