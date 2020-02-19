İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki su kesintisinin İzmir'in hangi ilçeleri etkilenecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Şubat İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 19 Şubat Çarşamba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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