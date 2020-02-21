Şoför TIR’lattı!

İzmir’de mesai arkadaşlarına kızan Selahattin B, bindiği TIR’ı çalışanların üzerine sürdü. Olayın ardından kaçan TIR şoförü aranıyor.

İzmir Torbalı Karakuyu Mahallesi'ndeki bir asfalt üretim tesisinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B, iddiaya göre altında çalışan bir şoföre, aracının temiz olmadığını söyleyince tartışma çıktı.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Selahattin B. tartışma sonrasında, iş yerinin otoparkında park halinde bulunan bir TIR'ın şoför kabinine girerek aracı çalıştırdı ve şoförler ile asfalt işçilerinin üzerine rastgele sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen işçiler panik halinde kaçışmaya başladı.

JANDARMAYA ŞİKAYET ETTİLER

Bir süre otoparkta işçilerin üzerine TIR sürmeye devam eden Selahattin B. ardından yönetimindeki TIR'la beraber işyerinden çıkıp kaçmaya başladı. TIR'ı, iş yerine 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna park eden Selahattin B, kayıplara karıştı. İşçilerin ve şirket sahibi Tezcan Canıtez'in şikayeti üzerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin hayatlarını tehlikeye atan Selahattin B'nin aranmasının sürdüğü bildirildi.

ÖMER DUR