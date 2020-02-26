Bankamatikte bulduğu parayı sahibine teslim etti

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Murat Orakçı (38), bankamatikte bulduğu 9 bin 500 lirayı sahibine teslim etti. Olay Bornova'deki bir ATM'de meydana geldi. İZSU çalışanı Murat Orakçı (38), para çekmek için bankamatiğe gitti. Orakçı, cihazın para haznesinde 9 bin 500 lira olduğunu fark etti. Belediye işçisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis bankamatikte parasını unutan kişinin Deniz Bükrek (30) olduğunu tespit etti. Deniz Bükrek, bankamatikte unuttuğu parayı Orakçı'dan teslim aldı.



Deniz Bükrek, parasını belediye personeli Murat Orakçı'nın elinden teslim aldı.