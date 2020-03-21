Katil itiraf etti

26 yaşındaki Coşkun Küçük’ün vurularak öldürülmesi olayında 2 tutuklama çıktı. Küçük ile husumetli olduğunu söyleyen ve suçunu itiraf eden K.Y. ile birlikte Y.Y. de tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde perde ve çeyiz eşyası satan 26 yaşındaki Coşkun Küçük'ü tabancayla ateş ederek öldüren K.Y. ile Y.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, olaya karışan iki kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Küçük'e silahlı saldırı düzenleyenlerden K.Y.'nin talihsiz genç ile daha önceden husumetli olduğu kaydedildi.

İŞYERİNİ KURŞUNLADILAR

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'ta geçen 15 Mart günü saat 14.30'da meydana gelen olayda, bekar olan Coşkun Küçük'ün perde ve çeyiz eşyası sattığı işyerine otomobille gelen kimliği belirsiz 4 kişi işyerine rastgele ateş açtı. Başına ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Küçük kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İHBAR üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Küçük, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İzmir Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganların kimliklerini tespit edip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan incelemeler sonucunda Küçük'e silahlı saldırı düzenleyenlerin K.Y, Y.Y, E.T. ve M.G. olduğu belirlendi. Yakalanmamak için saldırıdan sonra farklı yerlere kaçıp saklandıkları ve birbirleriyle iletişim kurmadıkları ortaya çıkan şüpheliler, ev ve işyerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Saldırıda silahı ateşlediğini ve Coşkun Küçük ile husumetli olduğunu iddia eden K.Y, sorgusunda suçunu itiraf etti.





Coşkun Küçük'ün işyerini kurşunlayan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

2 kişi serbest bırakıldı

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. ve Y.Y. tutuklanırken, M.G. konutu terk etmeme E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemenin, M.G.'ye elektronik kelepçe takılmasına karar verdiği öğrenildi.

İşyerinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanan Coşkun Küçük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Metin BURMALI