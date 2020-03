Hem iş hem mutfak!

Korona virüs tedbirleri kapsamında işini evine taşıyanlardan biri olan Gülçin Güloğlu Uğuz, işlerini evden yönetirken mutfakta da daha fazla zaman geçirmeye başladığını söyledi. Uğuz, “Eve kapanmak hiçbir şey yapmamak anlamına gelmiyor” dedi.

İzmir iş dünyası 'Evde kal' çağrısına uyup hastalığın yayılmasını önlemeye çalışırken, işlerini de evden yönetiyor. Plastik sektörünün önde gelen firmalarından Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu Uğuz da işini evine taşıyanlardan. Hem bir sağlıkçı eşi olan, hem anne olan Güloğlu, "Günümüzde her türlü teknolojik altyapı var. Eve kapanmak aslında hiç bir işi yapamamak anlamına gelmiyor. Aksine evde kalarak her işinizi yapabilirsiniz. Ayrıca evde kaldığınız sürede kadınlara eşlerinin de yardım etmesi şart" dedi. Güloğlu evde kaldığı süre içinde eve kapanan herkese spor için temizlik yapmasını ve mutfakta vakit geçirmesini önerdi.

'BOLCA KİTAP OKUYORUM'

Salgının Türkiye'de başladığı ilk gün itibariyle önlemleri aldıklarını ve kendilerinin de "Evde Kal" çağrısına uyarak evden yönetim modeline geçtiklerini söyleyen Gülçin Güloğlu Uğuz, "Tabii evde olunca normalde yapamadığım şeylere daha çok zaman ayırma imkanı buldum. Bu süreçte beni en mutlu eden şey oğlum Alp Ömer ile daha fazla vakit geçirmek oldu. Bol bol kitap okuyabiliyorum. Özellikle meditasyon kitapları bu süreçte çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Uğuz, mutfak ve temizlik işlerine artık daha çok zaman ayırdığının altını çizdi.

EVDE YEMEK YAPMA KEYFİ

Evde kaldığı süreçte mutfak ve temizlik işlerine de daha çok zaman ayırdığını söyleyen Uğuz, "Aslında mutfağa uzak değilim. Normalde de dışarda değil, evde yemeyi tercih ederiz. Ama bu süreçte doğal olarak mutfakta da daha çok zaman geçiriyorum" dedi. HİJYENE DİKKAT EDİLMELİ

Eşi Doç. Dr. Alper Uğuz'un hem cerrah olması hem de organ nakli ile uğraşması nedeniyle enfeksiyon konusunda oldukça tecrübeli ve duyarlı olduğunu söyleyen Gülçin Güloğlu Uğuz şöyle devam etti: "İş yerimizdeki tedbirlerle ilgili de bize destek veriyor. Tabii evimizde de onun söylediklerini yapıyoruz. Kendisinin ısrarla üstünde durduğu bir konu var. Eğer sokağa çıkmak bir zorunluluk ise 1.5 metre mesafe kuralına uyulması ve ortak el temasının olduğu yerlerde (asansörler, kapılar vs) elimizin dış yüzeyi ile temas edilmesi ve hemen akabinde dezenfektan ya da sabunla yıkanması. Bu çok önemli."



'Doğru haberi doğru kaynaktan öğrenin'

İnternet ve sosyal medyanın bu süreçte birçok doğru olmayan bilgiyle dolu olduğuna dikkat çeken Uğuz, "Hepimiz evde olduğumuz için elimizin altında olan telefonlarımızla daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu doğru değil. İnternet ve sosyal medyada değil, ailenizle daha fazla zaman geçirmelisiniz. Üstelik doğru bilgiye de ulaşmak önemli. O yüzden ben haberleri gazetelerden okumaya çalışıyorum. Televizyonlardan ana haber bültenlerini izliyorum o kadar" diye konuştu.



'Büyüklerimizin sağlığı bizim için önemli'

Aile büyüklerinin virüs konusunda riskli grupta olduğunu söyleyen Uğuz "Yönetim kurulu başkanımız sevgili babam Seracettin Güloğlu da şu an işlerini evden takip ediyor. En büyük üzüntüsü şu süreçte torunlarını görememek. Ancak olabildiğince izole olmaları çok önemli. Her birimiz taşıyıcı olabiliriz. Büyüklerimizin sağlığı bizim elimizde, çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Fatih ŞENDİL