İzmir'de koronavirüs testi yapan hastaneler hanginleri? Nerede korona testi yaptırılır?

İzmir'de hangi hastanelerde test yapılıyor? Korona testi nerede yapılır? Koronavirüs testi ücretli mi? Koronavirüs salgının ardından Sağlık Bakanlığı peş peşe açıklamalar yapmaya devam ediyor. Koronavirüs hastalık şüphesi barındıran vatandaşlar için başvurulabilecek hastanelerin listesini açıklayan bakanlık, hastaları çok geçmeden test yaptırmaya davet ediyor. Peki Koronavirüs test ücreti ne kadar? Hangi hastanelere başvuru yapılabilir?

Tüm dünyaya adeta kâbus gibi çöken corona virüsü, ülkemizde de vaka ve ölümlere neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hassas ve şeffaf bir şekilde yürütülen süreç ile vakaların en aza indirgenmesi hedefleniyor. Bu noktada, kafalarında soru işareti olan vatandaşlar için online corona virüsü testi Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Kafasında şüphe olan veya belirtileri taşıdığını düşünen vatandaşlar, internetten koronavirüs testi ile öneri sonuçlarına ulaşabiliyor. Peki, online corona virüsü testi nasıl yapılır ve ücretli mi?

SAĞLIK BAKANLIĞI ONLINE CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Online corona virüsü testinde sorulan sorular şöyle:

SORU: Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehir

SORU: Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):

1- Evet 2- Hayır

SORU: Hastalıklardan sizde olan varsa işaretleyiniz

1- Kronik akciğer hastalığı

2- Diyabet (şeker) hastalığı

3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

4- Kronik karaciğer hastalığı

5- Kronik böbrek hastalığı

6- Kronik kalp rahatsızlığı

7- Genetik rahatsızlık

8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum

9- Kan kanseri (hematolojik kanser)

10- Diğer kanser türleri (solid kanser)

11- Kemoterapi görüyorum

12- Bağışıklık sistemi bozukluğu

13- Kortizon tedavisi alıyorum

SORU: Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz, yok ise lütfen boş bırakınız)

SORU: Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle,grip, zatürre vb.) olan birisi ile temasınız oldu mu?

1- Evet 2- Hayır

ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TEST EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SORU: Aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde mevcutta bulunmaktadır?

1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok

2- Yüksek ateş (38.0 ile 38.5 arası)

3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)

4- Yeni başlayan öksürük

5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)

6- Yeni başlayan boğaz ağrısı

7- Yeni başlayan baş ağrısı

8- Yeni başlayan göğüs sıkışması

9- Yeni başlayan burun akıntısı

10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)

11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)

12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?

CORONA VİRÜSÜ TESTİ YAPAN HASTANELER LİSTESİ

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

NOT: CORONA VİRÜS TESTİ ÜCRETSİZ YAPILIYOR.