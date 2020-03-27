İzmir'de koronavirüs testi yapan hastaneler hanginleri? Nerede korona testi yaptırılır?

İzmir'de hangi hastanelerde test yapılıyor? Korona testi nerede yapılır? Koronavirüs testi ücretli mi? Koronavirüs salgının ardından Sağlık Bakanlığı peş peşe açıklamalar yapmaya devam ediyor. Koronavirüs hastalık şüphesi barındıran vatandaşlar için başvurulabilecek hastanelerin listesini açıklayan bakanlık, hastaları çok geçmeden test yaptırmaya davet ediyor. Peki Koronavirüs test ücreti ne kadar? Hangi hastanelere başvuru yapılabilir?
Tüm dünyaya adeta kâbus gibi çöken corona virüsü, ülkemizde de vaka ve ölümlere neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hassas ve şeffaf bir şekilde yürütülen süreç ile vakaların en aza indirgenmesi hedefleniyor. Bu noktada, kafalarında soru işareti olan vatandaşlar için online corona virüsü testi Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Kafasında şüphe olan veya belirtileri taşıdığını düşünen vatandaşlar, internetten koronavirüs testi ile öneri sonuçlarına ulaşabiliyor. Peki, online corona virüsü testi nasıl yapılır ve ücretli mi?
SAĞLIK BAKANLIĞI ONLINE CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?
Online corona virüsü testinde sorulan sorular şöyle:
SORU: Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehir
SORU: Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):
1- Evet 2- Hayır
SORU: Hastalıklardan sizde olan varsa işaretleyiniz
1- Kronik akciğer hastalığı
2- Diyabet (şeker) hastalığı
3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
4- Kronik karaciğer hastalığı
5- Kronik böbrek hastalığı
6- Kronik kalp rahatsızlığı
7- Genetik rahatsızlık
8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum
9- Kan kanseri (hematolojik kanser)
10- Diğer kanser türleri (solid kanser)
11- Kemoterapi görüyorum
12- Bağışıklık sistemi bozukluğu
13- Kortizon tedavisi alıyorum
SORU: Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz, yok ise lütfen boş bırakınız)
SORU: Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?
1- Evet 2- Hayır
SORU: Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle,grip, zatürre vb.) olan birisi ile temasınız oldu mu?
1- Evet 2- Hayır
ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TEST EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SORU: Aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde mevcutta bulunmaktadır?
1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok
2- Yüksek ateş (38.0 ile 38.5 arası)
3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)
4- Yeni başlayan öksürük
5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)
6- Yeni başlayan boğaz ağrısı
7- Yeni başlayan baş ağrısı
8- Yeni başlayan göğüs sıkışması
9- Yeni başlayan burun akıntısı
10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)
11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)
12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?
CORONA VİRÜSÜ TESTİ YAPAN HASTANELER LİSTESİ
Adana Şehir Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eskişehir Şehir Hastanesi
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yozgat Şehir Hastanesi
NOT: CORONA VİRÜS TESTİ ÜCRETSİZ YAPILIYOR.
İzmir'de koronavirüs testi yapan hastaneler hanginleri? Nerede korona testi yaptırılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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