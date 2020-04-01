İzmir Valiliği'nden koronavirüs salgınına karşı 21 karar

İzmir'de, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın başkanlığında, İl İdare Kurulu toplantı yaptı. İzmir Valiliği, koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla aldığı 21 kararı açıkladı.

İzmir'de, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın başkanlığında, İl İdare Kurulu toplantı yaptı. Bir kısmı önceden bir kısmı ise son toplantıda alınan 21 karar, İzmir Valiliği'nin internet sitesinden yayımlandı. Alınan kararlar doğrultusunda, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşları, bağlı oldukları aile hekimleri haftada 3 defa arayacak, bu vatandaşların reçete işlemlerini ise Vefa Destek Grupları yapacak.



PAZAR YERLERİNE SIKI ÖNLEMLER

Ayrıca, pazar yerlerindeki tezgahların arasında en az 3 metre mesafe olacak, pazar yerindeki müşteri sayısı esnaf sayısının 2 katını geçemeyecek.

İzmir Valiliği'nin internet sitesinden alınan kararlar şöyle sıralandı;



1- Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'mızın, tüm valiliklere gönderilen genelgesi ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sahaya çıkmaları yasaklanmıştır.

2- 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın listeleri oluşturularak, durumlarının takibi ve sağlık ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanması adına, bağlı olduğu aile hekimi ile sağlık hizmetlerinin durumuna göre ilçe sağlık müdürlüğündeki ve hastanelerdeki hekimlerle eşleştirilecektir. İlgili aile hekimi tarafından haftada 3 defa aranacak ve durumları takip edilecektir. Oluşturulan Vefa Destek Grupları'nca bu kapsamdaki vatandaşlarımızdan başvuran hastaların ilaçlarının reçete işlemleri bağlı bulundukları aile hekimliği birimleri tarafından gerçekleştirilecektir. Düzenlenen reçeteler de vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Vefa Destek Grubu'na bildirilecektir.

3- Bu durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan, 65 yaş ve üstü ile rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için ilimiz ve ilçelerimizde, Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızdan başvuran hastaların ilaçlarının reçete işlemleri bağlı bulundukları aile hekimliği birimleri tarafından gerçekleştirilecektir. Başvuruya istinaden düzenlenen reçetelerin e-reçete kodları vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirecektir.

4- Aile hekimlerimiz kendilerine kayıtlı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilere, ASM iletişim numaralarını kendileri ile kolaylıkla iletişime geçebilmeleri açısından mesaj gibi yöntemlerle ileteceklerdir. Duruma göre ilçe sağlık müdürleri ve 2'nci basamak hekimleri tarafından takipleri sağlanacaktır.

5- İlimizden yapılacak şehirler arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi saat 17.00'den itibaren ancak valiliğimiz ve kaymakamlığın izni ile yapılacaktır.

6- Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararlarıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastalığı olanlar ile şehrimize gelmiş olup da ilimizde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların valilik ve kaymakamların izni ile şehirler arası yolculuk yapmasına izin veilecektir.

7- İller arasında seyahat etme zorunlu olan vatandaşlarımızın Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak, seyahat belgesi düzenlemesi talebinde bulunmaları, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Kurulu Belgesi" düzenlenecektir.

8- Mahalle-semt pazar yerleri ile ilgili olarak belediyeler gerekli önlemleri alacak, pazarın toplanacağı gün pazaryeri-alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş-çıkışlar engellenmelidir. Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmalıdır. Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir. Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmalıdır. Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmalıdır. Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmalı; bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır. Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmelidir. Sosyal teması azaltmak için yeni pazar yerleri belirleme, belirlenen zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesi, pazarcı esnafının ve pazar yerlerinin hijyen kurallarına uygun durumda olması, ambalajsız satılan ürünlerin tüketicilere temas edilmeden ambalajlanması ve satışının sağlanması gibi hususlarda emniyet ve jandarma birimleri ile koordineli şekilde gerekli uygulama, önlem ve denetimleri sağlayacaklardır.

9- Şehirler arası yolculuk yapılması ve 65 yaş üstü ile kronik hastalıklara sahip vatandaşların ikametlerinden çıkmaları kısıtlandığı ve valilik/kaymakamlık iznine bağlandığından dolayı, bu durumu kontrol etmek ve vatandaşlarımızın belirlenen şartları sağlamaları halinde izin belgesi alması durumları haricinde seyahatlerini engellemek amacıyla şehirlerarası ve ilçeler arası yollarda kontrol noktaları oluşturulacak ve bu kontroller İlçe Kaymakamlıkları (İlçe Jandarma Komutanlıkları ve İlçe Emniyet Müdürlükleri) tarafından yürütülecektir.

10- Üniversitelerin de katılımıyla İl Pandemi Kurulu oluşturulmuştur.

11- Sosyal izolasyonu artırmak ve virüs yayılımını azaltmak amacıyla özellikle hafta sonları olmak üzere vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları gibi sosyal alanlarda; piknik yapması, balık tutması, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yapmaları yasaklanmış olup gerekli denetimler kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası tarafından yürütülecektir.

12- Toplu taşıma araçlarında ruhsatta belirlenmiş olan yolcu sayısı kapasitelerinin yüzde 50' sinin aşılmaması ve vatandaşların oturacakları yerlerin belirlenmesi, yolcu yoğunluğu oluşmaması için sefer saatlerinin düzenlenmesi gibi konuların uygulaması ve takibi belediyeler ve kolluk kuvvetleri tarafından sıkı bir şekilde takip edilecektir.

13- İlimizde vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerinin il dışına naklinin gerekmesi durumunda gerekli tedbirlerin alınması, cenaze nakli için vatandaşlarımıza gerekli araç yardımının yapılması ve seyahat izin belgesinin alınması.

14- Kovid-19 (Koronavirüs) salgını kapsamında alınacak tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması amacıyla, alınacak tedbirler valiliğimiz, il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı tarafından internet , web sayfasından duyurulacaktır.

15- İzmir Valiliği İl Pandemi Kurulu üyelerinin Kovid-19 (Koronavirüs) salgını kapsamında alınacak tedbirlere yönelik olarak verecekleri tekliflerinin İl Sağlık Müdürlüğü'nce değerlendirilmesi.

16- Esnaf odalarınca müteahhitlerle görüşülüp inşaat işinde çalışan işçilerimizin, ilimizde kalmalarının sağlanması.

17- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla ihtiyaç analizi çıkartılması ve 65 yaş üstü ve kronik hastalara gerekli tarıma dönük araç yardımı yapılması sağlanacaktır.

18- Asker terhislerinde ve sevklerinde mülki idare amir koordinesi yapılarak otogarlarda ve havalimanında yoğunluk sağlanmaması,

19- PTT ve bankaların önünde oluşan uzun kuyruklarda Kovid-19 (Koronavirüs) salgını kapsamında alınacak tedbire yönelik olarak sosyal mesafenin sağlanması, bu emrin uygulanması için Valiliğimizce bankalara yazı yazılması.

20- Yapılacak tüm yardımların VEFA Grubu tarafından ve kaymakamlık koordinasyonunda yapılması.

21- Evde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşların telefon ve elektronik ortamda yaptıkları başvuruların önceliklendirilerek yardımların yapılması, bu suretle evde kalınmasının özendirilmesi.

DHA