İzmirli avukattan Çin’e korona davası

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili başta ABD ve İngiltere olmak üzere Çin'i suçlayan ülkeler çoğalırken, İzmirli avukat Ayla Ülük de Çin hükümetine 20 bin maddi 20 bin lira da manevi tazminat davası açıyor. Çin'in sorumluluğunun uluslararası kamuoyunda tartışmasız kabul edilen bir gerçek olduğunu belirten avukat Ayla Ülük, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin eylemi bir haksız fiildir. Her ne kadar bir ülkenin başka bir ülkenin mahkemesinde yargılanamayacağı genel bir kural olsa da haksız fiiller bunun istisnasını oluşturur. O yüzden 25 sayfalık kapsamlı dava dilekçesi hazırlayarak sunduk" dedi.



'BİLİNÇLİ YAPILDI'

Avukat Ayla Ülük, Çin'in bilinçli bir şekilde pandemi yarattığını ve suistimallerinin salgının şu anki halini kazanmasına sebep olduğunu vurguladı. Çin'in salgından hukuken sorumlu olduğunu dile getiren Ülük, müvekkillere, bireylere öneride de bulunarak, "Zarara sebep olan tazminle ödevlidir. Çin Devleti kusurlu ve sorumludur. Devletlerin Yargı Bağışıklığı "Haksız Fillerde olmaz" Çin salgının başında vatandaşlarının seyahatini kısıtlamayarak ve uyaran doktorları tutuklayarak küresel bir salgının oluşmasında "haksız fiil" ile sorumlu olmuştur. Doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Türk milleti Çin devletine dava açabilir. Davayı kazanan parasını Çin Devleti'nin Türkiye'deki varlıklarından ve uluslararası dolaşımdaki maddi kaynaklarından tahsil edebilir" diye konuştu.

'HERKES DAVA AÇABİLİR'

Davanın muhatabının Çin devleti olacağını söyleyen Ayla Ülük "Yargılama Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak. Kabulü halinde mahkeme kararları Ankara-İzmir-İstanbul İcra müdürlüğünde takibe konulacak. Maliye hazinesi ile yapılan görüşmeler ile Çin devletinin gerek Türkiye'de ve gerekse uluslararası dolaşımdaki maddi karşılıklarından mahkeme ile karara bağlanan tazminatlar tahsil edilecek. İsteyen her birey dava açabilir" dedi.

FATİH ŞENDİL