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'de sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

İzmir'de sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

19.04.2020, 14:06

ve ilçelerinde, sokağa çıkma yasağına uymadıkları belirlenen 15 kişi hakkında adli, 844 kişi hakkında ise idari işlem yapılırken, toplam 1 milyon 694 bin 500 liralık ceza kesildiği belirtildi.

İzmir ve 30 ilçesinde, ilk gün sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı. Polisin yaptığı denetimlerde, sokağa yasağına uymadıkları belirlenen 15 kişi hakkında adli, 844 kişi hakkında da idare işlem yapılırken, toplam 694 bin 500 lira para cezası kesildiği bildirildi. İl genelinde farklı bölgelerde oluşturulan noktalarda denetimlere bugün de devam edildiği belirtildi.

DHA

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