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Haberler İzmir 5 yıl sonra gelen intikam cinayeti

5 yıl sonra gelen intikam cinayeti

5 yıl sonra gelen intikam cinayeti
Giriş Tarihi: 24.4.2020

İzmir'in Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde aracıyla seyir halinde olan , kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada kimliği belirsiz bir saldırgan, otomobilin yanına gelerek 4 el ateş edip kaçtı.

Ağır yaralanan Yıldız, olayı gören çevredekiler tarafından otomobille Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

BİR SÜREDİR TAKİPTEYDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yıldız'ı vurup kaçan zanlı ile ilgili bilgilere çok geçmeden ulaştı. Evli ve 1 çocuk babası olan Oktay Yıldız'ın 'Dövme Yüzlü' lakaplı ağabeyi Deniz Yıldız'ın bundan 5 yıl önce Necdet Gül'ü alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada vurup öldürdüğü belirlendi. Gül'ün yakınlarından birinin ya da kardeşinin uzun zamandan beri takipte olduğu, Oktay'ın izine ulaşıp olay günü ışıklarda kıstırıp aracın kapısını açarak 4 el ateş ettikten sonra kaçtığı öğrenildi.

POLİS GENİŞ ÖNLEM ALDI
Oktay Yıldız'ı vurup kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis her iki aile arasında daha fazla gerginlik yaşanmaması ve herhangi bir olay çıkmaması için tedbir alırken, kardeşinin ölüm haberini cezaevinde alan Deniz Yıldız'ın ise güçlükle sakinleştirildiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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