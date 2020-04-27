Körfez temizleniyor canlı türü artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu işbirliğiyle yürüttüğü "İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi" kapsamında çekilen son fotoğraflar körfezin temizlenme sürecinin hız kazandığını gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı'nın da antrenörlüğünü yapan Murat Kaptan, geçen Mart ayından bu yana proje kapsamında körfezin çeşitli noktalarında dalış yaparak fotoğraflar çekti. Kaptan'ın objektifinden yansıyan görüntüler, İzmir Körfezi'nin flora ve fauna bakımından son derece zenginleştiğini, temiz suları seven Akdeniz'e özgü deniz tavşanı, tüplü boru kurdu, endemik taş mercanları, horozbina balığı gibi birçok canlı türünün körfezde yaşam bulduğunu gösterdi.