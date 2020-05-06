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Haberler İzmir İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 6 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi...

'de elektrikler ne zaman gelecek? 6 elektrik kesintisi...

'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmir'de yaşayanlar elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti raporunu paylaştı. İşte 6 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 6 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi...

06.05.2020, 09:50

BAYRAKLI
06.05.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,
2166/2, 2166, 2166/4, 2166/11 SOKAK VE CİVARI

BERGAMA
06.05.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YORTANLI, PİREVELİLER,
ÇÜRÜKBAĞ MAHALLELERİ VE CİVARLARI

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