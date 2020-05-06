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İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 6 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi...

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmir'de yaşayanlar elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti raporunu paylaştı. İşte 6 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...