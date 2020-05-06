BAYRAKLI
06.05.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,
2166/2, 2166, 2166/4, 2166/11 SOKAK VE CİVARI
BERGAMA
06.05.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YORTANLI, PİREVELİLER,
ÇÜRÜKBAĞ MAHALLELERİ VE CİVARLARI
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmir'de yaşayanlar elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti raporunu paylaştı. İşte 6 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYRAKLI
06.05.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,
2166/2, 2166, 2166/4, 2166/11 SOKAK VE CİVARI
BERGAMA
06.05.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YORTANLI, PİREVELİLER,
ÇÜRÜKBAĞ MAHALLELERİ VE CİVARLARI
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 6 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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