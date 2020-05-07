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'de 15 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

'de 15 farklı suçtan aranan B.A., isimli sahış sahte kimlikle yakalandı. B.A., hakkında yapılan sorgulamada, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret gibi 15 suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

İzmir'de 15 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

07.05.2020, 18:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,18:24

İzmir'in Menderes ilçesinde, 15 değişik suçtan arama kaydı bulunan şahıs jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Edilen bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir şahsın kimlik kontrolünü yaptı. Ekipler, şahsın A.B. adına ibraz ettiği kimlikten şüphe duydu. Jandarma, şahıs ve kimlik üzerinde detaylı araştırma yaparak kimliğin sahte olduğunu, şahsın gerçek kimliğinin B.A. olduğunu belirledi. B.A. hakkında yapılan sorgulamada; resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret gibi 15 suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan üst aramasında ise kendisine ait olmayan 3 adet banka kartı çıktı.
B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA

Ekipler düğmeye bastı! Hepsi ele geçirildi

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