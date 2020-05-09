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'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve meydanlar boş kaldı

24 ilde hafta sonu uygulanan başladı. 'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve meydanlar boş kaldı. Denetimlere devam eden polis ekipleriyse özellikle araç sürücülerini maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve meydanlar boş kaldı

09.05.2020, 08:57 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020,09:08

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, İzmir'in de dahil olduğu 24 ilde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamayla birlikte meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması İzmir'de etkisini gösterdi. İzmir'de yaşayan birçok vatandaş kısıtlamaya riayet ederken, kentin en işlek caddelerinden bazıları olan Yeşillik Caddesi ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik yok denilecek kadar az seviyede olurken, yine kentin en işlek meydanlarından olan ve vatandaşların sık sık uğrak noktası halindeki Saat Kulesi'nin de bulunduğu Konak Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu.



Öte yandan, kısıtlama ile birlikte denetimlere ara vermeden devam eden polis ekipleri, Alsancak Garı önünde yaptıkları uygulamalarda, araç sürücülerini maske takmaları konusunda ikaz ederken, yine araç içerisinde birden fazla kişinin olduğu durumlarda ise araç içi sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda da vatandaşları uyardı.

IHA

Ekipler düğmeye bastı! Hepsi ele geçirildi

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