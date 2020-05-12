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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 12 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 12 Mayıs Salı! ?

12 Mayıs Salı tarihli elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'in hangi ilçelerinde kesintiler yaşanacak ve elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 12 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

12.05.2020, 10:17

'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisinden hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek? merak ediliyor. Yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in pek çok ilçesinde elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar 12 Mayıs Salı elektrik kesintisini araştırıyor. İşte detaylar...

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