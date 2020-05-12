İzmir elektrik kesintisi 12 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisinden hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek? merak ediliyor. Yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in pek çok ilçesinde elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar 12 Mayıs Salı elektrik kesintisini araştırıyor. İşte detaylar...