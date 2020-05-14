Eve dönüş yolunda korona dostluğu

5 bin 500 kilometre uzaklıkta Hindistan'da başlayan tanışma ve Buca'da 55 gün sonunda biten karantina süresi ile perçinlenen dostluk... Tek ortak noktaları korona virüstü. Tek ortak amaçları ise virüse yakalanmadan Türkiye'ye dönmek... Muğla Fethiyeli Su terapisti Seda, Pınar, Gökçen, Ceren ve Güneş isimli 5 kadının, Hindistan'dan Türkiye'ye dönüş mücadelesinde birbirlerine destek olmak için kurdukları whatsapp grubu ile başlayan dostlukları, karantina sonrası sağlıklı şekilde evlerine dönmeleriyle taçlandı. 5 kadın bu zorlu süreçte yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattılar.

NE MUTLU Kİ TÜRK'ÜZ

Türkiye'nin Hindistan'daki vatandaşlar için gönderdiği uçakla yurda dönen ve gözyaşlarıyla çektiği teşekkür videosuyla gündeme gelen Seda Yavaş'ın ve kader arkadaşım dediği 87 kişinin Buca'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi. İzmir'de kaldığı yurttan çıkan su terapisti Seda, yakın arkadaşları ve aynı katta bulunduğu kıyafet tasarımcısı Pınar, Hipnoterapist Güneş, Grafik sanatçısı Ceren ve Hayvan terapisti Gökçen, "Hindistan'da ölebilirdik. Ne mutlu ki Türk'üz. Böyle bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz" dediler.

Seda Yavaş ve arkadaşları kendilerini yurda getiren THY personeli, sağlık görevlileri ve yurt personeline teşekkür ettiler.

KADER ARKADAŞLIĞI

Bu süreçte edindiği dostlukları hayatı boyunca unutmayacağını söyleyen Seda Yavaş, Türkiye'ye getirilmeden önce yüzlerini bile görmediği kişilerle kurdukları whatsapp grubunda kader birliği yaptıklarını anlatan Yavaş, "Aslında bizim mesleğimiz ya da kim olduğumuzun hiç önemi yoktu. Bizim için tek önemli şey Hindistan'dan Türkiye'ye dönmek ve hayatta kalmaktı. Biz kader birliği yaptık, 22 Mart'tan beri ızdırap çekiyorduk, sadece son 14 günü hariç. Bu arada bizim dostluğumuz birbirimizin yüzünü bile görmeden whatsapp üzerinden başladı. Ardından ise Mumbai'de buluşma ve Türkiye'ye gelme süreci, İzmir Buca'da yurtta aynı katta birbirimize aile olduk. Bu birliktelik asla unutulmaz. Çünkü bu bir tatil arkadaşlığı, okul arkadaşlığı gibi değil, bu bir kader arkadaşlığı" ifadelerini kullandı.



'SIK SIK BIR ARAYA GELECEĞİZ'

Su terapisti Seda, memleketi Fethiye'ye dönerken, diğer kader arkadaşları ise yakınlarının yardımı ile İstanbul ve diğer illere özel araçlarla gittiler. Yurtta son gün kendileri için hazırlanan veda partisinde birbirlerine söz verdiklerini söyleyen Yavaş, "Bu dostluk ölene kadar devam edecek. Sık sık bir araya gelmek için sözleştik" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL