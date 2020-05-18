  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi polisten kaçamadı

'de yapan 3 kişi polisten kaçamadı

'de, küçükbaş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Şüpheliler çalışma sonucu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi polisten kaçamadı

18.05.2020, 09:08 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,09:11

İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki ahırda bulunan 17 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, zanlıların minibüsle olay yerinden uzaklaşan V.T, C.Ş. ve F.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler çalışma sonucu gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Çalıntı hayvanları satın alan A.K.G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

AA

Kütahya'da korkunç olay! Oğlunun ölümüne neden olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi polisten kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA