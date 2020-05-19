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Haberler İzmir İzmir rekor kırdı! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara binlerce lira ceza kesildi

rekor kırdı! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara binlerce lira ceza kesildi

'de 'tan bu yana 1448 kişiye, 2 milyon 961 bin 174 lira para cezası kesildi. 1000'i aşkın ekiple yürütülen denetimlerin, kısıtlamanın sona ereceği son ana kadar devam edeceği belirtildi.

İzmir rekor kırdı! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara binlerce lira ceza kesildi

19.05.2020, 14:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,14:47

İzmir'de, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 16 Mayıs'tan bu yana 1448 kişiye, 2 milyon 961 bin 174 lira para cezası kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 15 şehri kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma da denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında, kısıtlamanın başladığı 16 Mayıs saat 24.00'ten bugün saat 12.00'ye kadar yasak ihlali yapan 1448 kişiye toplam 2 milyon 961 bin 174 liralık para cezası kesildi. 1000'i aşkın ekiple yürütülen denetimlerin, kısıtlamanın sona ereceği son ana kadar devam edeceği belirtildi.

DHA

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