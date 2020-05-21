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Haberler İzmir İzmir'de Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

'de uyruklu 24 düzensiz kurtarıldı

'de Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 24 , Türk Sahil ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu uyruklu 24 düzensiz kurtarıldı.

İzmir'de Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.05.2020, 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,09:14

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 24 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta mahsur kalan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine hareke geçti. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.

DHA

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