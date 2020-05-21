İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 24 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta mahsur kalan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine hareke geçti. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.
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İzmir'de Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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