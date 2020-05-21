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İzmir'de Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 24 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

21.05.2020, 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,09:14











