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İzmirliler sahillere koştu, sosyal mesafe unutuldu

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle beraber, vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise sahil kenarında çimlere oturarak sohbet etti. Bazı vatandaşların da maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

21.05.2020, 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,09:26











