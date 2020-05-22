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Haberler İzmir İzmir'de yağış ve rüzgar ağaç devirdi

'de yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Son dakika haberine göre balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava, ’in ilçesinde bazı ağaçların devrilmesine yol açtı. Yağış ve sıcaklık düşüşlerinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.

İzmir'de yağış ve rüzgar ağaç devirdi

22.05.2020, 10:15

Sabaha karşı başlayan şiddetli yağış, Ödemiş ve çevresinde etkili olurken, sabah işlerine giden bazı üreticiler, kimi ağaçların devrildiğini gördü. Sabah, tarlasına giden Ödemişli üretici Ahmet Kaymak, büyük bir kavak ağacının rüzgar ve yağışın etkisiyle devrildiğini belirtti.

Bazı ağaçların içinden çürüdüğünü söyleyen Kaymak, çürük ağaçların kesilmesi gerektiğini ifade etti. Kaymak, "Havalar aniden ısınmıştı. Bölgemizde ciddi anlamda susuzluk yaşanıyor. Son yağış iyi geldi. Üreticilerimize afetsiz yağışları dilerim" dedi.

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