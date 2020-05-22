Kaçak sundurma için yıkın talimatı

İzmir Seferihisar'daki 4 milyon liralık çiftliğine diktiği 4 kaçak yapıdan 3'ü için bir dönem ekranlarda karaladığı imar barışından yararlandığı ortaya çıkan Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal ve Çeşme'de tarlaya 6 milyon liralık köşk inşa eden gazeteci Soner Yalçın'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yeni Asır'ın skandalı ortaya çıkaran haberlerinin ardından yapılan incelemede Portakal'ın imar barışından yararlanmadığı anlaşılan 40 metrekarelik kaçak sundurmanın yıkılması için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Seferihisar Belediyesi'ne sundurmanın yıkılması için dün yazı gönderdiği öğrenildi. Eğer Seferihisar Belediyesi, yapmazsa yıkımı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapacağı kaydedildi.

KAÇAK KÖŞK KURULA GİRECEK

Öte yandan Soner Yalçın'ın Çeşme Ovacık'ta doğal SİT alanındaki tarlaya kaçak yaptığı ve sonradan imar barışından yararlandığı köşk ve havuzunun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun toplantısında 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'nda kalan yapıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasını görüşeceği öğrenildi. Yalçın, 2018'de Türkiye'de tarımın bitirildiği anlatan bir kitap yazmıştı. Portakal ve Yalçın'ın kaçak yapıları için karaladıkları imar barışından yararlanmaları tepki toplamıştı.

ERHAN GÜLENÇ

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Kaçak yoldaşlığı

Portakal’ın çiftliğinde yıkım var