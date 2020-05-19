Portakal’ın çiftliğinde yıkım var

KAYITLI ÜÇ KAÇAK

İncelemenin ardından hazırlanan raporda kaçak olarak yaptırılan ve İmar Barışı'na başvurusu bulunmayan 40 metrekarelik sundurma alanın yıkılacağı belirtildi. Rapora göre, Portakal 107 metrakarelik 4 adet kaçak yapıdan 3'ü için İmar Barışı'na başvurdu ve 67 metrekarelik alanı Yapı Kayıt Belgesi alarak yasal hale getirdi. Portakal, tek katlı ağaç kütükler üzerinde temeli olmayan 36 metrekarelik kaçak alan ile 21 metrekarelik ve 10 metrekarelik ticari kullanım amaçlı tek katlı yapılar için 23 Ekim 2018'de İmar Barışı'na başvurarak Yapı Kayıt Belgesi aldı. Ancak Portakal'ın, lüks çiftliğindeki evinin tam önünde bulunan 40 metrekarelik sundurma kaçak yapıyla ilgili bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi. Bu tespitin ardından CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde ağaç kolonlar üzerine dikilen ve çatısı kiremitlerle kapatılan kaçak yapıyı yıkması bekleniyor.





KÜMESLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMADI

Portakal, "yasak ve çürük yapıları yasal hale getirdiler" diyerek eleştirdiği İmar Barışı'ndan yararlandığının ortaya çıkması üzerine kendisine yönelik tepkileri savmak için kaçak yapının 'tavuk kümesi' olduğunu söyleyerek skandalı örtbas etmeye çalışmıştı. "Kümesimi yıkmayın, tavuklarımı evsiz bırakmayın" diyerek yapılan işlemlerle dalga geçen Portakal'ın kümesiyle ilgili işlem yapılmadığı belirlendi.

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Fatih Portakal ‘kaçakçı’ çıktı