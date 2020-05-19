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Portakal’ın çiftliğinde yıkım var

sunucusu 'ın İzmir Seferihisar'daki 8.3 dönümlük çiftliğinde ağaç kolonlar üzerine dikilen ve çatısı kiremitlerle kapatılan 40 metrekarelik kaçak sundurma ile ilgili yıkım kararı çıktı. Portakal'ın Seferihisar'daki çiftliğinde inşa ettiği kaçak yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri önceki gün 8.3 dönümlük çiftlik evinde inceleme yapmıştı.

Portakal’ın çiftliğinde yıkım var
Giriş Tarihi: 19.5.2020

KAYITLI ÜÇ KAÇAK
İncelemenin ardından hazırlanan raporda kaçak olarak yaptırılan ve İmar Barışı'na başvurusu bulunmayan 40 metrekarelik sundurma alanın yıkılacağı belirtildi. Rapora göre, Portakal 107 metrakarelik 4 adet kaçak yapıdan 3'ü için İmar Barışı'na başvurdu ve 67 metrekarelik alanı Yapı Kayıt Belgesi alarak yasal hale getirdi. Portakal, tek katlı ağaç kütükler üzerinde temeli olmayan 36 metrekarelik kaçak alan ile 21 metrekarelik ve 10 metrekarelik ticari kullanım amaçlı tek katlı yapılar için 23 Ekim 2018'de İmar Barışı'na başvurarak Yapı Kayıt Belgesi aldı. Ancak Portakal'ın, lüks çiftliğindeki evinin tam önünde bulunan 40 metrekarelik sundurma kaçak yapıyla ilgili bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi. Bu tespitin ardından CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde ağaç kolonlar üzerine dikilen ve çatısı kiremitlerle kapatılan kaçak yapıyı yıkması bekleniyor.



KÜMESLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMADI
Portakal, "yasak ve çürük yapıları yasal hale getirdiler" diyerek eleştirdiği İmar Barışı'ndan yararlandığının ortaya çıkması üzerine kendisine yönelik tepkileri savmak için kaçak yapının 'tavuk kümesi' olduğunu söyleyerek skandalı örtbas etmeye çalışmıştı. "Kümesimi yıkmayın, tavuklarımı evsiz bırakmayın" diyerek yapılan işlemlerle dalga geçen Portakal'ın kümesiyle ilgili işlem yapılmadığı belirlendi.

Tabelada ‘Portakal’ var Fatih Portakal ‘kaçakçı’ çıktı

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