İzmir'de yaşayan 6 yaşındaki Eymen Efe'den duygulandıran hareket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganı ile vatandaşlara çağrıda bulunduğu kampanyadan etkilenen ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Eymen Efe Delikanlı, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için anlamlı bir harekete imza attı. Geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza sonrası 2 yaşındayken hayata gözlerini yuman kardeşi Eslem Ece ile birlikte kumbarasında para biriktiren Eymen Efe, babası Ömer Delikanlı'ya vefat eden kardeşi için kumbarasındaki parayı ihtiyaç sahiplerine bağışlamak istediğini iletti. Baba Ömer Delikanlı, oğlunun bu isteği karşısında oldukça duygulandı. Kumbarasının içerisinden bin 289 lira çıkan Eymen Efe, babasının da katkısıyla bin 400 lira toparlayarak, bu paraları hediyelik alışveriş kartına çevirdi. Hediye kartlarını da ihtiyaç sahiplerine vermek istediğini belirten küçük Eymen Efe, tüm çocukları da para biriktirmeye ve yardıma muhtaç vatandaşlara destek olmaya davet etti.





"CUMHURBAŞKANIMIZ SÖYLEDİ, BEN DE YAPTIM"

Davranışıyla örnek olan Eymen Efe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine böyle bir davranışta bulunduğunu belirtti. Eymen Efe Delikanlı, "Cumhurbaşkanımız söyledi ben de yaptım. Biriktirdiğim paralarla aldığım hediye alışveriş kartlarını ihtiyacı olanlara vereceğim. Bütün çocuklar benim gibi para biriktirip ihtiyaç sahiplerine versinler" diye konuştu.





"O AN OLDUKÇA DUYGULANDIK"

Oğlu Eymen Efe Delikanlı'nın bu düşüncesi üzerine çok duygulandıklarını belirten baba Ömer Delikanlı, "Oğlum, geçtiğimiz yıl vefat eden kardeşi ile bir buçuk sene boyunca biriktirdiği paraların bulunduğu kumbarasını açmamı istedi. Kardeşi için bu paraları bağışlamak istediğini söyledi. O an oldukça duygulandık. Eşimle birlikte gözyaşı döktük. Kumbarada bir hayli bozuk para vardı. Eymen Efe bana bu paraları hediye kartına çevirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediğini söyledi. Kumbaranın içerisinden bin 289 lira çıktı. Biraz da biz ekledik üzerine ve bin 400 liralık hediye kartı aldık. Bu kartları ihtiyaç sahiplerine vereceğiz" dedi.

İHA