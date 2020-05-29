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Haberler İzmir İzmir'deki bir kamyona yapılan aramada rekor uyuşturucu ele geçti

'deki bir kamyona yapılan aramada rekor ele geçti

'de düzenlenen operasyonunda 8 kilo 900 gram metamfetamin, 815 gram kokain, bin 142 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu miktar İzmir'de tek seferde ele geçirilen en fazla metamfetamin olarak kayda geçti.

İzmir'deki bir kamyona yapılan aramada rekor uyuşturucu ele geçti

29.05.2020, 12:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,12:40

İzmir'de kamyonda yapılan aramada 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli kamyonu Bornova ilçesinde durdurdu.

Kamyonda dedektör köpek kullanılarak detaylı arama yapıldı. Aramada araca gizlenmiş 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Bulunan sentetik uyuşturucunun, kentte bugüne kadar tek operasyonda ele geçirilen aynı türdeki en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.

Öte yandan Konak, Buca ve Bayraklı ilçelerinde de farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 815 gram kokain, bin 142 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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