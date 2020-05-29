İzmir'deki bir kamyona yapılan aramada rekor uyuşturucu ele geçti

İzmir'de kamyonda yapılan aramada 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli kamyonu Bornova ilçesinde durdurdu.

Kamyonda dedektör köpek kullanılarak detaylı arama yapıldı. Aramada araca gizlenmiş 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Bulunan sentetik uyuşturucunun, kentte bugüne kadar tek operasyonda ele geçirilen aynı türdeki en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.

Öte yandan Konak, Buca ve Bayraklı ilçelerinde de farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 815 gram kokain, bin 142 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



AA

Muğlalı çete üyeleri tutuklandı! Ormana götürdükleri kişiyi dövüp, sosyal medyada paylaştılar

Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli nefes kesen operasyonla yakalandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Polisi görünce öyle bir şey yaptı ki...