‘Namaz kılanın önünde kesinlikle yazı olmaz’

Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın ibadete açılacak olan camilerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttığı 20 bin adet seccadenin üzerinde hem de tam secde edilen yer dahil olmak üzere toplam 3 adet belediyenin logosunun bulunması, "reklamın bu kadarına da pes artık" dedirtti.

ASLA KABUL ETMİYORUZ

Adeta dini siyasete alet edercesine yapılan bu uygulamaya İzmir Valiliği, ilçe kaymakamlığı ve müftülüğün de izin vermediği öğrenildi. Yeni Asır Gazetesi'ne konuşan İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, namaz kılan kişinin önünde yazılı bir seccade bulunmasının doğru olmadığını söyledi. Balkan, "Başkaları bir şey yaptığı zaman 'din siyasete alet ediliyor' diye veryansın ediyorlar. Reklama asla müsaade etmiyoruz. Herkes kendi seccadesini alıp gelecek. Biz de tek kullanımlık seccadeler bastırıp vatandaşlara dağıtacağız. Onlara dağıtmalarına müsaade etmeyiz. Ama bu seccadeleri alıp üzerinde namaz kılana da bir şey yapamayız" dedi. İlahiyatçı-Yazar Eflatun Saygılı da namaz kılarken secde edilen yerde zihni karıştıracak bir yazı veya şeklin bulunmasının caiz olmadığını belirtti. Saygılı, "Namaz kılarken secde edilecek yer gözün devamlı bakması gereken yerdir. Ne bir şekil, ne de yazı olması lazım. Caiz değildir" diye konuştu.





'DİNLE İLGİLERİ OLMADIĞI ÇOK BELLİ'

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, logolu seccade dağıtan CHP'li Menderes Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Son günlerde dini değerlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaret tartışmalarının odağı olan CHP'nin Menderes'teki yaklaşımının da çok farklı olmadığına dikkat çeken Artcı, "Fotoğrafları görünce önce fotomontaj sandık. Ama değilmiş. CHP'li Menderes Belediyesi; kaş yapayım derken göz çıkarmış. Allah'ın huzuruna çıkılan bu zemini belediye logosu ile kaplamak yanlıştır. Dinle ilgili olmadıkları o kadar belli ki! Böyle bir yanlış; masum bir hata olamaz, bilgisizlik olamaz. Hiçbir geçerli açıklaması yoktur. Kastidir ve dinin pervasızca reklam amaçlı kullanılmasıdır" açıklamasını yaptı.

Recep Şükrü Balkan







Eflatun Saygılı





1003 ŞÜKÜR KURBANI KESİLECEK

Türkiye genelinde Kovid-19 sürecinde kapatılan camiler yeniden ibadete açılıyor. Bu kapsamda çeşitli önlemler alınırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da cemaatle ibadete Fatih Camisi'nin avlusunda kendisinin kıldıracağı cuma namazıyla başlanacağını belirtti. Erbaş "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultanahmet Camii'nin avlusunda, meydanında Cuma namazı kılacağız. Vakfımızın genel merkezi ve şubeleri iş birliğiyle saat 11.00'de ilimizin ve ilçemizin merkez camilerinde bin 3 kurban kesilecek, inşallah fakir fukara kardeşlerimize ikram edilecek" dedi. Cami avlularının önemli olduğunu belirten Erbaş, "Avlusu olmayan camilerin de hemen yakınlarındaki açık alanlar, pazar yerleri hatta imam hatip okullarımızın avluları, bahçeleri kullanılacak. Camilerin avlusu müsait değilse, mahallede uygun yerler, açık alanlar cuma namazı için hazır hale getiriliyor" dedi.

TOLGA TEKİN