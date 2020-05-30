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İzmir'de kan donduran cinayet! Abisinin boğazını kesti

İzmir'de fiziksel engelli bir kişi, tartıştığı abisini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Abisi Öner K.'yi öldüren Ömer K. akrabalarını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

30.05.2020, 15:47 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,15:56