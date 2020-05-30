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'de kan donduran cinayet! Abisinin boğazını kesti

'de fiziksel engelli bir kişi, tartıştığı abisini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Abisi Öner K.'yi öldüren Ömer K. akrabalarını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ve jandarma ekibi sevk edildi.

İzmir'de kan donduran cinayet! Abisinin boğazını kesti

30.05.2020, 15:47 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,15:56

İzmir'in Torbalı ilçesinde fiziksel engelli bir kişi, tartıştığı abisini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Pancar Mahallesi'nde aynı evde kalan yüzde 87 fiziksel engelli Ömer K. (33) ile abisi Öner K. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından yaşanan boğuşma sırasında Ömer K, eline aldığı bıçakla abisinin boğazını kesti. Ömer K'nin akrabalarını arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Öner K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bir fabrikada çalışan Öner K'nin eşinden boşandığı, bir süredir kardeşiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

AA

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