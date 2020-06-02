‘Beni Başkan Gürbüz vurdurdu'

Suç işlemek amacı ile örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, öldürmeye teşebbüs, yaralama ve yağma gibi birçok suçtan 280 yıla kadar hapis cezası istenen Camgöz ve diğer 37 şüpheli hakkında hazır-lanan iddianamede, CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün adının karıştığı işletmeci İsmail Kılınç'ın silahla vurulması olayı, CHP'li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in makam aracının kurşunlanması gibi 13 farklı olaya değinildi.

38 ŞÜPHELİ VAR

İzmir Cumhuriyet Sav-cısı Osman Tufan Kayıran tarafından yürütülen soruşturma sonrası hazır-lanan ve İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 307 sayfalık iddi-anamede, halen aranan ve Gürcistan'da olduğu tahmin edilen elebaşı Binali Camgöz ve 37 şüpheli hakkındaki suçlamalar yer aldı. İddianamede Camgöz'ün adamları tarafından eski Foça pazaryerinde manav ve kafe işleten İsmail Kılınç'ın 9 Eylül 2019'da çay bahçesinde silahla bacağından vurulması olayından bahsedildi. Kılınç ifadesinde; iş-letmelerindeki bir sorun-dan dolayı sadece CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile aralarında bir anlaşmazlık olduğunu, onun dışında kimse ile husumetlerinin bulunmadığını, kendisini vuran kişinin kaçarken 'Fatih Başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırdığını, Gürbüz'den ve kendisini vuran kişilerden şikayetçi olduğunu ifade etti. Müşteki konumundaki Gürbüz ise olayla bir ilgisinin bulunmadığını ve Gürcistan'a ait GSM hat-tından cep telefonuna gelen tehdit mesajların-dan dolayı da şikayetçi olduğunu belirtti.





ÇİĞLİ'DEKİ OLAY DA YER ALDI

13 farklı olayın ele alındığı iddianamede CHP'li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e yönelik silahlı saldırı da yer aldı. Koçer ifadesinde; belediye başkanının bilgisi dahilinde bir kısım işçilerin işlerine son verdiklerini, işten çıkartılan işçilerin tepki ve eylem yapmaları gibi konuları organize eden kişinin önceki dönem Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın yeğeni olan N.A. olduğunu söyledi. Tanık ifadelerinde N.A.'nın ise Binali Camgöz'ün adamları ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

METİN BURMALI