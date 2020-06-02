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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 2 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 2 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İzmir'de bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağını ve kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Haziran Salı detayları...

İzmir elektrik kesintisi 2 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

02.06.2020, 10:00

bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün 'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Evlerimizde daha fazla vakit geçirdiğimiz bugünlerde yaşanan elektrik ve su kesintileri de yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 2 Haziran Salı detayları...

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