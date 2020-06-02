İzmir elektrik kesintisi 2 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Evlerimizde daha fazla vakit geçirdiğimiz bugünlerde yaşanan elektrik ve su kesintileri de yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 2 Haziran Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...