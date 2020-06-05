Opera projesinde ödüllü skandal

Projede şimdi de 'ödüllü bir skandal' patladı. Belediyenin ödüllü yarışma düzenleyip 3 milyon 150 bin lira ödeyerek hazırlattığı uygulama projesi hatalı çıktı. Üstelik bu hatanın da ödüllü projeyi hazırlayan şirket tarafından tespit edilmesi ve bunun için de belediyeden aynı firmaya yine milyonlarca lira daha ödenmesi, skandalı katmerli hale getirdi. Sırf hatalı projenin düzeltilmesi için inşaatta 6 aylık zaman kaybı ortaya çıkması da cabası oldu.

MİLYONLARCA LİRA GİTTİ

Skandalı ortaya çıkaran Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "Belediyenin düzenlediği proje yarışmasını Teğet Mimarlık kazandı. Firma ile 2012'de sözleşme imzalandı. Firma, 2014'te teslim ettiği proje için belediyeden 3 milyon 150 bin lira aldı. İhalenin ardından 2018'de aynı firma ile yarışma şartnamesine de dayanarak yeni bir ihaleye çıkılmadan teknik uygulama sorumluluğu sözleşmesi imzalandı" dedi. Çalışkan şöyle devam etti: "Uygulama projesini hazırlayan Teğet Mimarlık firması, Mart 2018'de imzaladığı teknik sorumluluk sözleşmesinin ardından bir bakıyor ki, projenin temel bölümü hatalı. Yani firma hatasını kendisi buluyor. Proje yeniden hazırlanması nedeniyle inşaat ancak Eylül 2018'de başladı. Tabii, bu arada mimarlık firması ilk başta belediyeden aldığı 3 milyon 150 bin liranın üzerine teknik sorumlu olarak da milyonlarca lira almayı sürdürdü."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına 2018 yılında başladığı opera binası hala temel aşamasında.

İŞBİLMEZLİĞİN DANİSKASI

Bunun iş bilmezliğin daniskası olduğunu dile getiren Çalışkan, "Bu kadar büyük bir proje değişikliği inşaat ihalesine giren firmaların fiyatlarını etkiliyor doğal olarak. Sen böyle bir proje yapmakla hem ihaledeki rekabet şartlarına etki ediyorsun hem de milyonlarca lira ödediğin firmaya hatasını düzeltmesi için tekrar para ödüyorsun. Bunlar olacak işler değil" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ