Metro çalışmaları Narlıdere’yi çatlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıl önce ihale ettiği Fahrettin Altay- Narlıdere Metro Hattı'nın yapım işini üstlenen yüklenici firma, gerekli önlemleri almayınca metro tüneli kazı çalışmalarının yapıldığı Yenikale Mahallesi'ndeki bazı binaların zemin ve dış cephelerinde derin çatlaklar oluştu. Yetkililer hasar olan 13 evin boşaltılması yönünde karar aldı. İzmir Metro Hattı'nın 4. aşamada Fahrettin Altay'dan Narlıdere'ye kadar uzatılması için bundan iki yıl önce açılan F.Altay-Narlıdere-Kaymakamlık arasındaki metro hattı yapım ihalesini 1 milyar 27 milyon lira teklif veren Gülermak firması kazandı. Aynı yıl Narlıdere Metrosu'nun temellerini atan firma, toplam uzunluğu 7.2 kilometreyi bulan ve Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar uzanan hat üzerindeki bazı sokaklara şantiye sahaları yaptı. Bu şantiyelerden biri de Yenikale Mahallesi'ne kuruldu.

Tünel inşaatının bulunduğu bölgede yeterli önlem alınmaması nedeniyle zeminde oluşan tahribat, fi rma tarafından betonla kapatılmaya çalışıldı.



TÜNEL KAPLAMALARI ÇATLAMIŞTI

2018 yılı Haziran ayında temeli atı-lan ve 2021'in Aralık ayında bitmesi öngörülen Narlıdere Metrosu'nun geçen yıl tünel kaplamalarının çatladığı ortaya çıkmıştı. Tünel içi prekast beton kapla-masında demirli segment kullanılmadığı için çatlaklar oluştuğu öğrenilmişti.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Sokak aralarındaki şantiye sahalarında açılan ve şaft adı verilen bacalardan yeraltına indirilen iş makinaları tünel kazma çalışmalarına başlarken, iddiaya göre İlker Sokak'taki şantiyede yeterli önlem alınmayınca tünelin geçtiği zemin üzerindeki bazı binalarda çatlaklar oluşmaya başladı. Yenikale Mahallesi'ndeki Zafer ve Yıldıran sokaktaki 11 ev bu nedenle boşaltılırken, 2 daire hakkında da zemin ve binalarda oluşan derin çatlaklar nedeniyle tahliye kararı verildi.

Gece gündüz süren inşaat yüzünden bazı binalarda yıkılma tehlikesi oluştuğunu söyleyen Yenikale Mahallesi Muhtarı Ali Güventürk, mahallelinin telafisi mümkün olmayan sonuçlara maruz kalabileceklerini söyledi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Mahallede paniğe neden olan çatlak ve göçüklerden dolayı yüklenici firma hasarlı zemine beton atmak için harekete geçerken, çevre sakinleri de bu çalışmalardan dolayı diken üstünde oturmaya başladı. Tahliye kararı verilen evlerde oturan bazı vatandaşlar başka semtlere taşınmak zorunda kalırken, kira yardım limitini yeterli bulmayan Rad ailesi taşınamadıkları için çaresizce evlerinde oturmaya devam etti. Zemindeki göçme ve kaymadan dolayı Rad ailesinin 9 yıldır oturduğu bina ile yanı başlarındaki bina arasında derin bir çatlak oluştu. Kerim Rad, kendilerine yeterli kira yardımı yapılmadığı için başka ev bulamadıklarını, bu nedenle çatlaklar oluşan evlerinde oturmaya devam ettiklerini belirtti. Bunun yanında 6 katlı Erçin Apartmanı'nın bahçe zemininde de derin çatlaklar oluştu. Firma yetkililerinin kendilerine çatlağın yer altı sularının çekilmesi nedeniyle oluştuğu yönünde bilgi verdiğini aktaran apartman sakinleri, firma tarafından zemine beton doldurulduğunu belirtti.

Vatandaşlar yaşadıkları tedirginliğin yanı sıra inşattan taşan sulardan da şikayetçi.



TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLARI OLABİLİR

Yenikale Mahallesi Muhtarı Ali Güventürk, "Firmanın özensiz çalışması ve yeterli tedbir almaması nedeniyle bazı binalar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Mahalleli derin çatlaklar nedeniyle resmen diken üstünde. Eğer önlem alınmazsa Allah korusun telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca aldıkları izinle inşaatı gece de sürdürüyorlar. Artık insanlar evlerinde uyuyamıyor. Metro inşaatı yüzünden mahallede huzur kalmadı. Ayrıca şantiyeden çıkan sular da vatandaşları rahatsız ediyor" dedi.

Metin BURMALI