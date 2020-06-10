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Haberler İzmir Eş cinayeti sanığı cezaevinde intihar etti

Eş cinayeti sanığı cezaevinde etti

'in Tire ilçesinde, boşandığı 'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (66), 92 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

Eş cinayeti sanığı cezaevinde intihar etti

10.06.2020, 14:15

Tire ilçesi Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel, 10 Mart günü saat 13.30 sıralarında, iş yerine gelen 1,5 yıl önce boşandığı eşi Ercüment A. tarafından bıçaklandı. Çalışanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dağyel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan, aynı gün yakalanıp gözaltına alınan Ercüment A., polisteki ifadesinde, boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olduğunu hazmedemediği için öldürdüğünü söyledi. Ercüment A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

92 gündür tutuklu olan Ercüment A., bu sabah kaldığı cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi. Ercüment A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

DHA

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