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Haberler İzmir FETÖ operasyonunda yakalanmışlardı! Adliyeye sevk edildiler

operasyonunda yakalanmışlardı! Adliyeye sevk edildiler

'nün okullarındaki sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin merkezli 26 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 'da gözaltına alınan 15 şüpheli savcılığa gönderildi.

FETÖ operasyonunda yakalanmışlardı! Adliyeye sevk edildiler

12.06.2020, 12:04

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince 2004-2016 yılları arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarında astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 9 Haziran'da 26 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul'da ise 15 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

AA

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