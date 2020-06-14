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'deki o görüntüler büyük tepki çekmişti! Çevre skandalına ceza yağdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'in Karabağlar ilçesinde bir alana dökülen hafriyat atıkları ile ilgili başlattığı incelemenin ardından ilgili firmaya, 265 bin 497 lira ceza uyguladı.

İzmir'deki o görüntüler büyük tepki çekmişti! Çevre skandalına ceza yağdı

14.06.2020, 11:37

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Uzundere Mahallesi'nde bir alana yasa dışı atık döküldüğüne dair gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Bölgede incelemede bulunan yetkililer, atıklardan numune aldı. Yapılan incelemenin ardından numunelerin kirli toprak, asfalt kırıntısı ve diğer atıkların da yer aldığı karışık nitelikte, hafriyat atığı olduğu belirlendi. Bakanlık, söz konusu firmaya Çevre Kanunu gereğince 265 bin 497 lira cezai işlem uyguladı.



Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, döküm gerçekleştirilen alana giriş ve çıkışların kontrol altına alınması ve atıkların kaldırılması ile ilgili Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına da yazı gönderdi. Bakanlık ayrıca, atığı hafriyat firmasına teslim eden firmayı da tespit etmek için çalışma yürütüyor. Belirlendiğinde söz konusu firmaya da aynı cezai işlemin uygulanacağı bildirildi.

AA

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