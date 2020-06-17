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Haberler İzmir İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

merkezli operasyonu: 11 gözaltı

merkezli 3 ilde, satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

17.06.2020, 13:13

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir, Muş ve Manisa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AA

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