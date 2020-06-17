İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İzmir, Muş ve Manisa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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