İzmir polisi nefes kesen bir operasyonla Bornova Kazım Dirik Mahallesi'nde bir evde DHKP-C terör örgütünün Türkiye kasası olduğu belirlenen Mehmet Sıddık Doğru'yu kıskıvrak yakaladı. Menderes Gümüldür'de bir çok villaya baskın yapılıp izi sürülen Doğru'nun CHP eski İl Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Yeni Asır, 2014 yılında yaptığı haberle CHP İzmir örgütü içine terör örgütünün sızdığını ve hatta bu kişinin il başkan yardımcılığına yükseldiğini, il seçimlerinde 659 üyenin 202'sinin oyunu alarak bir çok önemli ismi geride bıraktığını yazmıştı. Terör örgütünün yürütme kurulunda olan ve örgütün ilk beş isminden biri olan eski İzmir CHP İl başkan yardımcısı Mehmet Sıddık Doğru'nun eşi Fatma Doğru da, Bornova CHP İlçe Başkanlığı yapmıştı.

YENİ ASIR YAZMIŞTI

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bazı CHP'lilerin terör örgütleriyle bağı olduğu iddiasını Yeni Asır 2014 yılında örgütün CHP'nin içine sızdığını manşetten vererek belgelemişti. CHP'de il başkan yardımcısı olan Mehmet Sıddık Doğru'nun o dönemde CHP İl Başkanı olan Ali Engin'in kontenjanından il yönetimine girdiği ortaya çıkmıştı. Mehmet Sıddık Doğru, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yeni Asır'ın belgediği haberin ardından CHP'den atılan Doğru'nun 2011'de aynı suçtan yargılandığı ve Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde 8 ay hapis yattığı, tahliye olduktan sonra ise hakkında tekrar yakalama kararı çıktığı öğrenildi. Evine ve bürosuna yapılan baskınlarda izine rastlanmayan CHP yöneticisi Doğru'nun o dönemde Kuzey Irak üzerinden Rusya'ya kaçtığı ihtimali üzerinde durulmuştu.

INTERPOL ARIYORDU

DHKP-C örgütü ile 2004 yılında ilk kez deşifre olan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sıddık Doğru, sürekli olarak kentte adres değiştirip izini kaybettiriyordu. Bir evde bir haftadan fazla kalmadığı tespit edilen Doğru'nun istihbarat ve MİT desteği ile aylardır izinin sürüldüğü ve Menderes Gümüldür'de bir çok villaya baskın yapıldığı ve son olarak da Bornova Kazım Dirik Mahallesi'nde kalabalık bir sitede tespit edildiği ve polisin sabaha karşı yaptığı şok operasyonla zanlıyı yakaladığı öğrenildi. DHKP-C'nin Türkiye kasası olduğu ileri sürülen ve örgütün ilk 5 isminden biri olduğu öğrenilen Doğru, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DHKP-C'li Doğru, dün sabah İzmir polisinin düzenlediği baskınla yakayı ele verdi.



EŞİ BORNOVA CHP İLÇE BAŞKANIYDI

Bornova'daki lüks bir sitede saklandığı hücre evinde örgüt döküman ve evrakları ile birlikte ele geçirilen eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sıddık Doğru'nun eşi Fatma Doğru da bir dönem Bornova'da CHP İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

DHKP-C'nin para kasası olduğu ortaya çıkan Mehmet Sıddık Doğru, CHP'nin eski İl Başkanı Ali Engin'in listesinden İl Yönetimine girmişti.

Fatih ŞENDİL

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